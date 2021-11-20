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    Başakşehir, Sivasspor'u da yendi

    Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor'u konuk eden Başakşehir, mücadeleden 2-1 galibiyetle ayrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2021 - 18:04
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    Başakşehir, Sivasspor'u da yendi

    Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir ile Sivasspor karşılaştı.

    BAŞAKŞEHİR 5'TE 5 YAPTI

    Ev sahibi Başakşehir, 17. dakikada Gulbrandsen ve 24. dakikada Mahmut Tekdemir'in golleriyle sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı. Konuk ekibin tek sayısı 59. dakikada penaltıdan Pedro Henrique'den geldi.

    Puanını 21'e yükselten Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde 5'te 5 yaptı. Sivasspor ise 13 puanda kaldı.

    Başakşehir, Sivasspor u da yendi #1

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