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Başakşehir, Sivasspor'u da yendi
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor'u konuk eden Başakşehir, mücadeleden 2-1 galibiyetle ayrıldı.
- Haber Merkezi
- 20.11.2021 - 18:04
Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir ile Sivasspor karşılaştı.
BAŞAKŞEHİR 5'TE 5 YAPTI
Ev sahibi Başakşehir, 17. dakikada Gulbrandsen ve 24. dakikada Mahmut Tekdemir'in golleriyle sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı. Konuk ekibin tek sayısı 59. dakikada penaltıdan Pedro Henrique'den geldi.
Puanını 21'e yükselten Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde 5'te 5 yaptı. Sivasspor ise 13 puanda kaldı.