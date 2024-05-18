Haberler



Futbol



Başakşehir - Trabzonspor karşılaşmasının VAR’ı Helder Malheiro oldu

Başakşehir - Trabzonspor karşılaşmasının VAR’ı Helder Malheiro oldu Süper Lig’in 37. haftasında Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Portekizli Helder Malheiro oldu.