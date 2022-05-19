Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de 38 yıl sonra şampiyon olan Trabzonspor, 38. ve son haftasında Başakşehir ile karşılaşacak. Peki Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bilet fiyatları...

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda futbol heyecanı, 38. hafta karşılaşmaları ile son bulacak.

Süper Lig'de tam 38 yıl sonra mutlu sona ulaşan Trabzonspor, son maçında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavili takım, Başakşehir maçında önemli bir rekora imza atmaya hazırlanıyor.

Karadeniz ekibi, İstanbul temsilcisi karşısında galip gelmesi halinde 84 puanla lig tarihindeki en yüksek puana ulaşacak.

İki takımın taraftarları ise Başakşehir - Trabzonspor maçının tarih ve saat bilgisini öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Öte yandan maç biletlerinin satışa çıkıp çıkmadığı da merak ediliyor.

Peki Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Başakşehir - Trabzonspor maçı bilet fiyatları...

Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir - Trabzonspor maçı, 22 Mayıs 2022 Pazar günü saat 16:00'da başlayacak ve Başakşehir Stadı'nda oynanacak.

Hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşma, BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, bu zorlu mücadeleyi şifreli olarak izleyebilecek.

Bilet fiyatları