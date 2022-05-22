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- Başakşehir - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
Başakşehir - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
- 22.05.2022 - 09:12
- Güncelleme : 22.05.2022 - 09:13
Süper Lig'in 38. haftasında Trabzonspor, Başakşehir deplasmanına konuk olacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
Trabzonspor, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 81 puan elde edip ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.
Başakşehir ise 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda 62 puan topladı. Turuncu-lacivertli takım, yeni haftaya 4. sırada başladı.
Muhtemel 11'ler
Başakşehir: Volkan Babacan, Leo Duarte, Epureanu, Lucas Lima, Caiçara, Berkay, Mahmut, Deniz Türüç, Trezeguet, Tolga Ciğerci, Okaka
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan, Ahmetcan Kaplan, Hugo, İsmail, Berat, Siopis, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius