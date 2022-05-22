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    Başakşehir - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

    Trabzonspor, Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak.
    • 22.05.2022 - 09:12
    • Güncelleme : 22.05.2022 - 09:13
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    Başakşehir - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 38. haftasında Trabzonspor, Başakşehir deplasmanına konuk olacak.

    Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.  Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

    Trabzonspor, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 81 puan elde edip ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.

    Başakşehir ise 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda 62 puan topladı. Turuncu-lacivertli takım, yeni haftaya 4. sırada başladı.

    Muhtemel 11'ler

    Başakşehir: Volkan Babacan, Leo Duarte, Epureanu, Lucas Lima, Caiçara, Berkay, Mahmut, Deniz Türüç, Trezeguet, Tolga Ciğerci, Okaka

    Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan, Ahmetcan Kaplan, Hugo, İsmail, Berat, Siopis, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius


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