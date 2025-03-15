Başakşehir - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler

Haber Merkezi

Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir'e konuk olacak Trabzonspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde ilk maçına çıkacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Ligin son 2 haftasında Konyaspor'a deplasmanda 1-0, sahasında Hatayspor'a 2-1 mağlup olan ve teknik direktör değişimine giden bordo-mavililer, Fatih Tekke yönetiminde kötü gidişatını sonlandırmaya çalışacak.

BORDO-MAVİLİ EKİBİN BAŞINDA İLK MAÇINA ÇIKIYOR

Dış sahada en son geçen sezonun 37. haftasında Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemiyor.

Karadeniz ekibi, son galibiyetini aldığı rakibi karşısında yine kazanması halinde 300 gün sonra deplasmanda galibiyet hasretine son vermiş olacak.

Trabzonspor'da Okay Yokuşlu'nun kart cezası, Nwakaeme, Savic, Cihan Çanak ve Onuralp Çevikkan'ın da sakatlıkları bulunuyor.

Ligdeki 25 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan Başakşehir, haftaya 36 puanla 7. sırada girdi.

TRABZONSPOR'UN DEPLASMANLARDA YÜZÜ GÜLMÜYOR

Bu sezon inişli çıkışlı performans sergileyen turuncu-lacivertli ekip, deplasmanda henüz galibiyeti bulunmayan Trabzonspor'a üstünlük kurarak Avrupa kupalarına katılma yolunda hanesine 3 puan yazdırmayı hedefliyor.

Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Onur Ergün ile Festy Ebosele, mücadelede forma giyemeyecek.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmada Trabzonspor, sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Opoku, Lima, Berat, Deniz, Kemen, Crespo, Ömer Ali, Keny, Piatek.

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Lundstram, Batagov, Mustafa, Mendy, Ozan, Visca, Zubkov, Danylo Sikan, Banza.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 34. MÜCADELE

Trabzonspor ile Başakşehir, İstanbul'da yapacakları maçla ligde 34. kez karşı karşıya gelecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla ligde 2007-08 sezonunda başlayan rekabette bugüne dek oynanan 33 maçın 13'ünde Trabzonspor, 10'unda Başakşehir galip gelirken 10 müsabakada taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 46 gol atarken, kalesinde 38 gol gördü.

İSTANBUL'DA 7 GALİBİYET

İstanbul'da iki takım arasında oynanan 16 maçta Trabzonspor 7, Başakşehir 6 kez galip geldi. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor deplasmanda 27 gol atarken 20 gol yedi.

DEPLASMANDA 2 GALİBİYET

Trabzonspor, dış sahada İstanbul ekibine son yıllarda galip gelmekte zorlandı.

Rakibinin Süper Lig'e çıktığı ilk 5 sezonda İstanbul'dan galibiyetle dönenen bordo-mavililer, daha sonraki 11 deplasman maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı.