Başakşehir-Trabzonspor Süper Kupa finali Katar'da oynanacak

Süper Lig şampiyonu Başakşehir ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Trabzonspor arasındaki Süper Kupa final maçı Katar'da oynanacak.

Süper Kupa finali yıllar sonra yurtdışında oynanacak.

Başakşehir ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmaya Katar ev sahipliği yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 26 Kasım'da yaptığı açıklamada Süper Kupa finalini Katar’da oynatmayı planladıklarını duyurmuştu.

EN SON ALMANYA'DA OYNANDI

2006’dan bugüne kadar düzenlenen Süper Kupa, ilk 3 yıl Almanya’da düzenlenmişti. Maçlar, Frankfurt, Köln ve Duisburg şehirlerinde oynanmıştı.

Daha sonraki tüm final maçları ise Türkiye'nin çeşitli illerinde oynandı.