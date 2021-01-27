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    Başakşehir-Trabzonspor Süper Kupa finalinin muhtemel 11'leri

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen Süper Kupa'da, Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 27.01.2021 - 09:53
    • Güncelleme : 27.01.2021 - 10:52
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    Başakşehir-Trabzonspor Süper Kupa finalinin muhtemel 11'leri

    Geçen sezon Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor, TFF Süper Kupa maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

    Saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

    İKİ TAKIMDA DA ÖNEMLİ EKSİKLİKLER

    Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir'de, Süper Kupa maçı öncesinde önemli eksikler bulunuyor.

    Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Rafael ve Nacer Chadli, bu maçta forma giyemeyecek.

    Başakşehir'de sahalardan uzun süredir ayrı kalan ve tedavileri devam eden Junior Caiçara ve Boli Bolingoli-Mbombo da takımdaki yerlerini alamayacak.

    Trabzonspor'da ise Konyaspor karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sağ ayak bileği kırılan ve ameliyat edilen Abdülkadir Ömür, Süper Kupa maçında forma giyemeyecek.

    Başakşehir
    Mert
    Uğur
    Epureanu
    Duarte
    Hasan Ali
    Berkay
    Mahmut
    Aleksic
    Deniz
    Crivelli
    Ba

    Trabzonspor
    Uğurcan
    Serkan
    Edgar Ie
    Hugo
    Marlon
    Flavio
    Berat
    Abdulkadir Parmak
    Nwakaeme
    Ekuban
    Djaniny

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