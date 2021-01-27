Başakşehir-Trabzonspor Süper Kupa finalinin muhtemel 11'leri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen Süper Kupa'da, Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Geçen sezon Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor, TFF Süper Kupa maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

İKİ TAKIMDA DA ÖNEMLİ EKSİKLİKLER

Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir'de, Süper Kupa maçı öncesinde önemli eksikler bulunuyor.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Rafael ve Nacer Chadli, bu maçta forma giyemeyecek.

Başakşehir'de sahalardan uzun süredir ayrı kalan ve tedavileri devam eden Junior Caiçara ve Boli Bolingoli-Mbombo da takımdaki yerlerini alamayacak.

Trabzonspor'da ise Konyaspor karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sağ ayak bileği kırılan ve ameliyat edilen Abdülkadir Ömür, Süper Kupa maçında forma giyemeyecek.

Başakşehir

Mert

Uğur

Epureanu

Duarte

Hasan Ali

Berkay

Mahmut

Aleksic

Deniz

Crivelli

Ba

Trabzonspor

Uğurcan

Serkan

Edgar Ie

Hugo

Marlon

Flavio

Berat

Abdulkadir Parmak

Nwakaeme

Ekuban

Djaniny

