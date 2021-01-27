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- Başakşehir-Trabzonspor Süper Kupa finalinin muhtemel 11'leri
Başakşehir-Trabzonspor Süper Kupa finalinin muhtemel 11'leri
- Haber Merkezi
- 27.01.2021 - 09:53
- Güncelleme : 27.01.2021 - 10:52
Geçen sezon Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor, TFF Süper Kupa maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.
İKİ TAKIMDA DA ÖNEMLİ EKSİKLİKLER
Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir'de, Süper Kupa maçı öncesinde önemli eksikler bulunuyor.
Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Rafael ve Nacer Chadli, bu maçta forma giyemeyecek.
Başakşehir'de sahalardan uzun süredir ayrı kalan ve tedavileri devam eden Junior Caiçara ve Boli Bolingoli-Mbombo da takımdaki yerlerini alamayacak.
Trabzonspor'da ise Konyaspor karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sağ ayak bileği kırılan ve ameliyat edilen Abdülkadir Ömür, Süper Kupa maçında forma giyemeyecek.
Başakşehir
Mert
Uğur
Epureanu
Duarte
Hasan Ali
Berkay
Mahmut
Aleksic
Deniz
Crivelli
Ba
Trabzonspor
Uğurcan
Serkan
Edgar Ie
Hugo
Marlon
Flavio
Berat
Abdulkadir Parmak
Nwakaeme
Ekuban
Djaniny