Başakşehir, Trabzonspor’u 3 golle mağlup etti

Süper Lig’in 38. haftasında Başakşehir, evinde Trabzonspor’u 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu'nda ligin şampiyon ekibi Trabzonspor'u ağırladı.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında topla daha fazla oynayan Başakşehir, mücadelenin 11.dakikasında Stefano Okaka Chuka'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Dakikalar 31'i gösterirken Alexandru Epureanu'nun sahneye çıkmasıyla İstanbul ekibi farkı ikiye çıkardı.

Devrenin sonuna yaklaşılırken Trabzonspor'un kullandığı köşe vuruşu rakip takımın atağına dönüştü.

Bu fırsatı kaçırmayan Serdar Gürler, 42. dakikada farkı 3'e çıkardı ve ilk yarı 3-0'lık Başakşehir üstünlüğüyle tamamlandı.





Başakşehir maçı ilk yarıda aldı

İkinci yarıya hızlı başlayan Trabzonspor, aradığı golü mücadelenin 59. dakikasında Anthony Nwakaeme'nin sahneye çıkmasıyla buldu ve farkı 2'ye indirdi.

İki takım da rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretse de gol sesi çıkmadı ve mücadele Başakşehir'in 3-1'lik galibiyeti ile sona erdi.

Bu skorla Trabzonspor 81 puanda kalırken, Başakşehir puanını 65'e yükselterek 4. sıraya yükseldi.