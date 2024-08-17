Başakşehir ve Trabzonspor'un Avrupa maçlarının hakemleri belli oldu

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-Off Turu ilk maçında deplasmanda İrlanda temsilcisi St. Patrick's Athletic ile 22 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.45’te karşı karşıya gelecek.
Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile deplasmanda oynayacağı mücadeleyi Finlandiya Futbol Federasyonu’ndan hakem Mohammed Al-Emara yönetecek.
Al-Emara’nın yardımcılıklarını Turkka Valjakka ve Juuso Mantere yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Peiman Simani olacak.
Mücadelenin VAR koltuğunda Alman Sören Storks oturacak. Storks’a AVAR olarak Patrick Hanslbauer eşlik edecek.
Turuncu-lacivertliler, rövanş karşılaşmasını 28 Ağustos Çarşamba günü 19.00’da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynayacak.
TRABZONSPOR'A PORTEKİZLİ HAKEM
UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir diğer temsilcilerimizden Trabzonspor'un play-off turu ilk maçında St. Gallen ile oynayacağı karşılaşmada Portekizli hakem Miguel Nogueira yönetecek.
İki takım arasında Trabzon'daki rövanş karşılaşmasında ise Letonyalı hakem Andris Treimanis düdük çalacak.
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