Başakşehir ve Trabzonspor'un Avrupa maçlarının hakemleri belli oldu UEFA Konferans Ligi play-off turundaki temsilcilerimiz Başakşehir ve Trabzonspor'un maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Haber Merkezi

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-Off Turu ilk maçında deplasmanda İrlanda temsilcisi St. Patrick's Athletic ile 22 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.45’te karşı karşıya gelecek.

Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile deplasmanda oynayacağı mücadeleyi Finlandiya Futbol Federasyonu’ndan hakem Mohammed Al-Emara yönetecek.

Al-Emara’nın yardımcılıklarını Turkka Valjakka ve Juuso Mantere yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Peiman Simani olacak.

Mücadelenin VAR koltuğunda Alman Sören Storks oturacak. Storks’a AVAR olarak Patrick Hanslbauer eşlik edecek.

Turuncu-lacivertliler, rövanş karşılaşmasını 28 Ağustos Çarşamba günü 19.00’da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynayacak.

TRABZONSPOR'A PORTEKİZLİ HAKEM

UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir diğer temsilcilerimizden Trabzonspor'un play-off turu ilk maçında St. Gallen ile oynayacağı karşılaşmada Portekizli hakem Miguel Nogueira yönetecek.

İki takım arasında Trabzon'daki rövanş karşılaşmasında ise Letonyalı hakem Andris Treimanis düdük çalacak.