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    Başakşehir ve Trabzonspor'un muhtemel 11'leri

    Başakşehir ve Trabzonspor'un muhtemel 11'leri

    Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun şampiyonu bu akşam belli olabilir. Lider Başakşehir, eğer Kayserispor'u yenerse bitime 1 hafta kala mutlu sona ulaşmış olacak.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2020 - 08:43
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    Başakşehir ve Trabzonspor'un muhtemel 11'leri

    Süper Lig'de bu akşam birbirinden önemli maçlar oynanacak...

    Sahasında Kayserispor'u ağırlayacak olan lider Başakşehir, rakibini mağlup etmesi durumunda bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.

    Saat 21.00'de başlayacak mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın hakemi ise Ali Şansalan.

    MUHTEMEL 11'LER

    Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can Kahveci, Mehmet Topal, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba

    Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Mert Kula, Yasir Subaşı, Djedje, Enver Cenk Şahin, Hasan Hüseyin Acar, Rienstra, Henrique, Kravets

    Başakşehir ve Trabzonspor'un muhtemel 11'leri #1

    TRABZONSPOR MUCİZE PEŞİNDE

    Şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Trabzonspor ise Konyaspor'u ağırlayacak.

    Başakşehir'in 4 puan gerisinde bulunan Karadeniz ekibi, rakibini yenerek İstanbul'dan gelecek haberi bekleyecek.

    Bordo-mavililerin şampiyon olabilmesi için iki maçını da kazanıp, Başakşehir'in kalan iki karşılaşmadan da 3 puan çıkarmaması gerekiyor.

    Medical Park Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlabacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Trabzonspor: Uğurcan- Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

    Konyaspor: Ertuğrul- Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Amir Hadziahmetovic, Milosevic, Ömer Ali Şahiner, Thuram

    Başakşehir ve Trabzonspor'un muhtemel 11'leri #2

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