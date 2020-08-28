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Başakşehir yeni sezon formalarını tanıttı
Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, yerli firmaya yaptırdığı formaları tanıttı. Tasarımlar, futbolseverler tarafından ilgiyle karşılandı.
- Haber Merkezi
- 28.08.2020 - 12:57
Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve Süper Lig'in 6. şampiyonu olarak tarihe geçen Başakşehir, bugün yaptığı lansmanla yeni sezon formalarını tanıttı.
FORMALAR BEĞENİLDİ
"Yeni şampiyona yerli forma" sloganıyla tanıtılan formalar, futbolseverler tarafından beğenildi.
129 LİRAYA SATILACAK
Yeni sezon formalarının 129 liradan satışa sunulduğu öğrenildi.
KOPYALA-YAPIŞTIR MANTIĞI TEPKİ ÇEKİYOR
Öte yandan, yabancı forma firmaları da son zamanlarda tasarımlardaki kopyala-yapıştır mantığıyla futbolseverlerin tepkisiyle karşılaşıyordu.
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