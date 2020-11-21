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    Beşiktaş, derbi öncesi Başakşehir'i 3-2 yendi

    Süper Lig'in 9. haftasının sonucu merakla beklenen karşılaşmasında Beşiktaş evinde Başakşehir'i Atiba, Larin ve Aboubakar'ın golleriyle 3-2 yendi. Başakşehir'in 2 golü ise Gulbrandsen'den geldi.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2020 - 20:54
    • Güncelleme : 21.11.2020 - 20:57
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    Beşiktaş, derbi öncesi Başakşehir'i 3-2 yendi

    Süper Lig'in 9. haftasının sonucu merakla beklenen karşılaşmasında Beşiktaş evinde Başakşehir'i Atiba, Larin ve Aboubakar'ın golleriyle 3-2 yendi. Başakşehir'in 2 golü ise Gulbrandsen'den geldi.

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