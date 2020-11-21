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- Beşiktaş, derbi öncesi Başakşehir'i 3-2 yendi
Beşiktaş, derbi öncesi Başakşehir'i 3-2 yendi
Süper Lig'in 9. haftasının sonucu merakla beklenen karşılaşmasında Beşiktaş evinde Başakşehir'i Atiba, Larin ve Aboubakar'ın golleriyle 3-2 yendi. Başakşehir'in 2 golü ise Gulbrandsen'den geldi.
- Haber Merkezi
- 21.11.2020 - 20:54
- Güncelleme : 21.11.2020 - 20:57
Süper Lig'in 9. haftasının sonucu merakla beklenen karşılaşmasında Beşiktaş evinde Başakşehir'i Atiba, Larin ve Aboubakar'ın golleriyle 3-2 yendi. Başakşehir'in 2 golü ise Gulbrandsen'den geldi.
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