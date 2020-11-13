Dolar
7.666
-0.2965%
Euro
9.0737
-0.2648%
Altın
1887.18
0.6152%
Borsa
1291.29
1.5364%
G. Altın
463.507
-0.0836%
Bitcoin
124741.86
0.2832%
EXEN Coin
12.36
-0.24%
13ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 13 C

    Başakşehir'de 1 oyuncunun korona testi pozitif çıktı

    Medipol Başakşehir, bir oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
    • İHA
    • 13.11.2020 - 22:18
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Başakşehir'de 1 oyuncunun korona testi pozitif çıktı

    Başakşehir'de 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

    Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin COVID-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır.

    "OYUNCUMUZ İZOLASYONA ALINMIŞTIR"

    Oyuncumuz izolasyona alınmış olup, Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde gerekli planlamalar yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir