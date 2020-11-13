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- Başakşehir'de 1 oyuncunun korona testi pozitif çıktı
Başakşehir'de 1 oyuncunun korona testi pozitif çıktı
Medipol Başakşehir, bir oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
- İHA
- 13.11.2020 - 22:18
Başakşehir'de 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin COVID-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır.
"OYUNCUMUZ İZOLASYONA ALINMIŞTIR"
Oyuncumuz izolasyona alınmış olup, Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde gerekli planlamalar yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.