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- Başakşehir'de 7 futbolcu Beşiktaş'a karşı yok
Başakşehir'de 7 futbolcu Beşiktaş'a karşı yok
Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Nacer Chadli, Junior Caiçara, Bolingoli, Fredrik Gulbrandsen, Mahmut Tekdemir, Junior Fernandes ve Leo Duarte Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.
- Haber Merkezi
- 11.03.2021 - 13:26
Süper Lig'de 30. haftanın en kritik maçında lider Beşiktaş ile Başakşehir karşıya gelecek.
Zorlu mücadele öncesi ev sahibi ekipte sakatlıkları süren Nacer Chadli, Junior Caiçara, Bolingoli, Fredrik Gulbrandsen, Mahmut Tekdemir, Junior Fernandes ve Leo Duarte karşılaşmada oynayamayacak.
5 İSİM SINIRDA
Ayrıca turuncu-lacivertli ekipte beş futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Üçer sarı kartı olan Enzo Crivelli, Alexandru Epureanu, Ömer Ali Şahiner, Danijel Aleksic ve Mehmet Tekdemir (sakat) kart görmeleri halinde Denizlispor karşısında forma giyemeyecek.