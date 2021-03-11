Euro
8.9326
-0.26%
Dolar
7.455
-0.66%
Altın
415.81
0.01%
Borsa
1.576
0.68%
Bitcoin
412.720
-1.03%
EXEN Coin
15.28
-2.98%
6ºC
İstanbul
Yağmur 6 C

    Başakşehir'de 7 futbolcu Beşiktaş'a karşı yok

    Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Nacer Chadli, Junior Caiçara, Bolingoli, Fredrik Gulbrandsen, Mahmut Tekdemir, Junior Fernandes ve Leo Duarte Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 11.03.2021 - 13:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Başakşehir'de 7 futbolcu Beşiktaş'a karşı yok

    Süper Lig'de 30. haftanın en kritik maçında lider Beşiktaş ile Başakşehir karşıya gelecek.

    Zorlu mücadele öncesi ev sahibi ekipte sakatlıkları süren Nacer Chadli, Junior Caiçara, Bolingoli, Fredrik Gulbrandsen, Mahmut Tekdemir, Junior Fernandes ve Leo Duarte karşılaşmada oynayamayacak.

    5 İSİM SINIRDA

    Ayrıca turuncu-lacivertli ekipte beş futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

    Üçer sarı kartı olan Enzo Crivelli, Alexandru Epureanu, Ömer Ali Şahiner, Danijel Aleksic ve Mehmet Tekdemir (sakat) kart görmeleri halinde Denizlispor karşısında forma giyemeyecek.

    Başakşehir de 7 futbolcu Beşiktaş a karşı yok #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir