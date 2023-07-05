Başakşehir'de 7 hocanın görevine son verildi

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de ayrılık rüzgarı yaşanıyor.

İstanbul ekibi, Emre Belözoğlu'nun ekibinde yer alan Erdin Sözer, Pierre Webo, Dolu Arslan, Behram Zülaloğlu, Yağız Çekem ve Metin Çakıroğlu'nun sözleşmelerinin sona erdiğini kulüpten ayrıldıklarını açıkladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şunları söyledi:

Teknik heyetimizde görev alan Selçuk Şahin, Erdinç Sözer, Pierre Webo, Dolu Arslan, Behram Zülaloğlu, Yağız Çekem ve Metin Çakıroğlu'nun sözleşmeleri sona ermiştir. Antrenörlerimize kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerlerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.