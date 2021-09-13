Başakşehir'de Aykut Kocaman'ın kötü performansı

Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Başakşehir, 4'te 0 yaptı.

Süper Lig'de Aykut Kocaman göreve geldiği günden bu yana istikrarlı sonuçlar alamayan Başakşehir, bu sezon lige de 4'te 0 ile başladı.

Son olarak Göztepe karşısında aldığı 2-1'lik yenilgi ile büyük bir şok yaşayan Başakşehir'de, teknik direktör Aykut Kocaman'ın da görevden ayrılacağı iddiaları yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

Aykut Kocaman'ın, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşerek istifasını sunacağı iddiaları kulislerde konuşulsa da kulüp kaynakları, şu ana kadar bu iddialar hakkında sessiz kalmayı tercih etti.

TERCİH EMRE BELÖZOĞLU’NDAN YANA

Başakşehir, Aykut Kocaman'ın olası ayrılığı sonrasında yerine Şenol Güneş'i ön planda tutuyor ancak Güneş'in bir süre takım çalıştırmak istememesi ibreyi direkt Emre Belözoğlu'na kırdı.

Bir süre eğitimine devam etmek isteyen ve yurt dışı planlalarının hayata geçirmeyi düşünen Emre Belözoğlu'nu ikna ederek takımın başına getirmek isteyen Başakşehir, genç teknik adam ile şu ana kadar hiçbir görüşme yapmadı.

21 MAÇTA 8 MAĞLUBİYET 6 BERABERLİK

Geçtiğimiz sezon Okan Buruk'un görevine son veren Medipol Başakşehir yönetimi, Buruk'un yerini Aykut Kocaman ile doldurmuştu. Kocaman, Başakşehir'de 21 maçta 8 mağlubiyet, 7 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti.