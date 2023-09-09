Başakşehir'de Çağdaş Atan dönemi Başakşehir, teknik direktörlük görevine Çağdaş Atan'ın getirildiğini açıkladı.

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Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Başakşehir, yeni teknik direktörünü açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kayserispor ile yollarını ayıran Çağdaş Atan ile anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Resmen duyuruldu

İşte Başakşehir'den yapılan açıklama şöyle:

Kulübümüz, teknik direktör Çağdaş Atan ile prensipte anlaşmaya varmıştır. 11 Eylül Pazartesi günü saat 12.00'de, stadımızda bulunan basın toplantı odasında Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla imza töreni düzenlenecektir.

Emre Belözoğlu ile yollar ayrılmıştı

Süper Lig'de sezona 3'te 0 ile başlayan Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu ile yolların ayrıldığı açıklanmıştı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Emre Belözoğlu ve ekibine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.

Başakşehir'deki performansı

Emre Belözoğlu, turuncu-lacivertli takımın başında şimdiye kadar 86 maça çıkarken, 44 galibiyet elde etti, 21 de mağlubiyet aldı. 21 maçı ise beraberlikte tamamladı.