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    Başakşehir'de Caicara kadro dışı bırakıldı

    Başakşehir'de Caicara kadro dışı bırakıldı

    Junior Caicara, Başakşehir'de mevcut oyun sistemini eleştirdiği için yönetim tarafından kadro dışı bırakıldı.
    • Haber Merkezi
    • 30.08.2021 - 16:59
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 17:03
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    Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir’de sağ bek Junior Caicara, Aykut Kocaman’ın oyun sistemini eleştirmişti.

    Sosyal medya hesabından Başakşehir'in oyun anlayışını eleştiren Caicara, "Savunmayı düşünerek oynadığımızı herkes biliyor fakat biz geçmişte böyle oynamıyor, her rakibi eşit görüp saldırıyorduk. Ve bu bize şampiyonluğu getirmişti. Şu anda tüm sistemi değiştirmenin anlamı yok. Bu benim fikrim. Mesajımdan rahatsız olanlardan özür dilerim ama hislerim böyle." ifadelerini kullanmıştı.

    Başakşehir de Caicara kadro dışı bırakıldı #1

    “KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTIR”

    Caicara’nın paylaşımının ardından Başakşehir Kulübü'nden yeni bir açıklama geldi.

    Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Junior Caiçara, kendi sosyal medya hesabından yapmış olduğu kulüp etik ve disiplin talimatını ihlal edici paylaşımından dolayı para cezası almış ve süresiz kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur." denildi.

    Başakşehir de Caicara kadro dışı bırakıldı #2

    Başakşehir de Caicara kadro dışı bırakıldı #3

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