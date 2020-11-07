- Haberler
- Futbol Haberleri
- Başakşehir'de Crivelli ve Mahmut belirsiz
Başakşehir'de Crivelli ve Mahmut belirsiz
Pazar günü sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak olan Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Mahmut Tekdemir ve Enzo Crivelli'nin durumları belirsizliğini koruyor.
- Haber Merkezi
- 07.11.2020 - 14:59
Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında 8 Kasım Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
Sezonun ilk dört maçında 1 puan toplayabilen turuncu-lacivertli ekip, son üç müsabakasını kazanarak 10 puana ulaştı. Bu sezon yalnızca 1 galibiyeti bulunan Gençlerbirliği ise 5 puana sahip.
CRIVELLI VE MAHMUT BELİRSİZ
Başakşehir'de sakatlığı süren Junior Caiçara bu mücadelede forma giyemeyecek.
Turuncu-lacivertli ekipte tedavileri devam eden Enzo Crivelli ve Mahmut Tekdemir'in durumu ise maç günü netlik kazanacak.