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    Başakşehir'de Crivelli ve Mahmut belirsiz

    Pazar günü sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak olan Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Mahmut Tekdemir ve Enzo Crivelli'nin durumları belirsizliğini koruyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2020 - 14:59
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    Başakşehir'de Crivelli ve Mahmut belirsiz

    Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında 8 Kasım Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

    Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

    Sezonun ilk dört maçında 1 puan toplayabilen turuncu-lacivertli ekip, son üç müsabakasını kazanarak 10 puana ulaştı. Bu sezon yalnızca 1 galibiyeti bulunan Gençlerbirliği ise 5 puana sahip.

    CRIVELLI VE MAHMUT BELİRSİZ

    Başakşehir'de sakatlığı süren Junior Caiçara bu mücadelede forma giyemeyecek.

    Turuncu-lacivertli ekipte tedavileri devam eden Enzo Crivelli ve Mahmut Tekdemir'in durumu ise maç günü netlik kazanacak.

    Başakşehir de Crivelli ve Mahmut belirsiz #1

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