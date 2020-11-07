Başakşehir'de Crivelli ve Mahmut belirsiz

Pazar günü sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak olan Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Mahmut Tekdemir ve Enzo Crivelli'nin durumları belirsizliğini koruyor.

Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında 8 Kasım Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Sezonun ilk dört maçında 1 puan toplayabilen turuncu-lacivertli ekip, son üç müsabakasını kazanarak 10 puana ulaştı. Bu sezon yalnızca 1 galibiyeti bulunan Gençlerbirliği ise 5 puana sahip.

CRIVELLI VE MAHMUT BELİRSİZ

Başakşehir'de sakatlığı süren Junior Caiçara bu mücadelede forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte tedavileri devam eden Enzo Crivelli ve Mahmut Tekdemir'in durumu ise maç günü netlik kazanacak.



