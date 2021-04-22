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    Başakşehir’de Demba Ba’nın sözleşmesi feshedildi

    Başakşehir’de Demba Ba’nın sözleşmesi feshedildi

    Medipol Başakşehir’de golcü oyuncu Demba Ba’nın sözleşmesi karşılıklı anlaşma sonucu feshedildi.
    • İHA
    • 22.04.2021 - 01:04
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    Süper Lig’de düşme potasında yer alan son şampiyon Başakşehir’de şok eden bir ayrılık yaşandı.

    DEMBA BA'NIN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

    Turuncu-lacivertlilerde Demba Ba’nın sözleşmesi feshedildi. İstanbul temsilcisi, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Senegalli futbolcuyla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

    Başakşehir’de Demba Ba’nın sözleşmesi feshedildi #1

    FENERBAHÇE MAÇINA DAHİL EDİLMEMİŞTİ

    Teknik Direktör Aykut Kocaman, son olarak Fenerbahçe maçının kadrosuna Ba’yı dahil etmemiş ve bu konuyu; ’Benim tercihim’ diyerek açıklamıştı.

    Bu sezon Başakşehir ile toplamda 37 maça çıkan Demba Ba, 9 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

    Başakşehir’de Demba Ba’nın sözleşmesi feshedildi #2

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