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    Başakşehir'de Giuliano yine penaltı kaçırdı

    Başakşehir'in Brezilyalı oyuncusu Giuliano, Süper Lig'de topun başına geçtiği üst üste iki penaltıdan yararlanamadı.
    • Haber Merkezi
    • 06.02.2021 - 16:48
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    Başakşehir'de Giuliano yine penaltı kaçırdı

    Başakşehir'in Brezilyalı oyuncusu Giuliano, Süper Lig'de penaltı kabusu yaşıyor.

    GIULIANO YİNE PENALTIDAN ATAMADI

    Galatasaray ile oynadıkları maçta kullandığı penaltıda Fernando Muslera'yı geçemeyen Giuliano, Fatih Karagümrük karşısında da kazanılan penaltıdan yararlanamadı. 18. dakikada topun başına geçen Giuliano'nun sert vuruşunda üst direğe çarpan top auta çıktı.

    Başakşehir'in bu sezon oynadığı 13 lig karşılaşmasında oynayan 30 yaşındaki oyuncunun 2 golü bulunuyor.

    Başakşehir de Giuliano yine penaltı kaçırdı #1

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