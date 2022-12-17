Başakşehir'de Hasan Ali Kaldırım'ın yerine Caner Erkin geliyor

Başakşehir'de Galatasaray yenilgisi sonrası kadro dışı bırakılan Hasan Ali Kaldırım'la Adana Demirspor ilgilenirken, İstanbul ekibinde Hasan Ali'nin yerine Caner Erkin kadroya dahil edilecek.

Dünya Kupası öncesi Süper Lig'in son haftasında sahasında Galatasaray’ı ağırlayan Başakşehir, tarihi bir yenilgi almıştı.

7-0'lık hezimet yaşayan İstanbul ekibinde farklı mağlubiyetin faturası Hasan Ali Kaldırım’a kesildi.

33 yaşındaki oyuncu kadro dışı bırakılarak Antalya kampına götürülmedi. Hasan Ali’den kendisine kulüp bulması istendi.

Adana Demirspor'da Hasan Ali sesleri

Bireysel olarak çalışmalarına devam eden futbolcuya, Adana Demirspor ilgi gösterdi.

Mavi-lacivertliler, hem Baaşakşehir hem de Hasan Ali Kaldırım ile temasa geçerek futbolcunun şartlarını sordu.

Öte yandan Başakşehir'de Hasan Ali Kaldırım'dan boşalan bölgeye Caner Erkin düşünülüyor.

Hasan Ali'nin boşluğunu Caner Erkin dolduracak

Adı eski takımı Beşiktaş ile de anılan tecrübeli sol bek oyuncusu için Başakşehir devreye girdi.

İstanbul'dan ayrılmak istemeyen 34 yaşındaki oyuncunun Başakşehir'e sıcak baktığı öğrenildi.

Caner Erkin, bu sezon Fatih Karagümrük forması ile 12 resmi maça çıkarken 1080 dakika süre aldı ve 6 asistle takımına katkıda bulundu.