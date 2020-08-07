Başakşehir'de Robinho'ya veda

Başakşehir, sözlemesi biten Robinho ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Şampiyon Başakşehir'de yılın ilk ayrılığı gerçekleşti. Dünyaca ünlü futbolcu Robinho'ya kulüpten yapılan açıklamayla veda edildi.

İşte Başakşehir'in resmi hesabından yaptığı açıklama:

"Hem mütevazı kişiliği, hem de karakteriyle örnek bir sporcu olan Robinho’nun kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."