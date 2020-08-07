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Başakşehir'de Robinho'ya veda
Başakşehir, sözlemesi biten Robinho ile yolların ayrıldığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 07.08.2020 - 16:05
- Güncelleme : 07.08.2020 - 16:05
Şampiyon Başakşehir'de yılın ilk ayrılığı gerçekleşti. Dünyaca ünlü futbolcu Robinho'ya kulüpten yapılan açıklamayla veda edildi.
İşte Başakşehir'in resmi hesabından yaptığı açıklama:
"Hem mütevazı kişiliği, hem de karakteriyle örnek bir sporcu olan Robinho’nun kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."