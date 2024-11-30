Başakşehir'den Göztepe'ye farklı tarife

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Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir, Göztepe'yi ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 4-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Başakşehir'in gollerini 8. dakikada Davidson, 10. ve 43. dakikalarda Krzysztof Piatek ile 37. dakikada Deniz Türüç attı.

Göztepe'nin tek sayısını 61. dakikada Lucas Lima (KK) kaydetti.

10 MAÇ SONRA KAZANDI

Bu galibiyetle birlikte ligde 6, toplamda ise 10 maçlık galibiyet hasreti sona eren ve ligde 19 puana yükselen Başakşehir, ligdeki bir sonraki maçında Hatayspor'u konuk edecek.

21 puanda kalan Göztepe ise Adana Demirspor'u konuk edecek.