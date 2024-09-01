Başakşehir'den müthiş geri dönüş! Antalyaspor'a 5 attılar Başakşehir, Süper Lig'in 4. haftasında 2-0 geriye düştüğü maçta sahasında Antalyaspor'u 5-2'lik skorla mağlup etti.

Haber Merkezi

Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Başakşehir ile Alex de Souza yönetimindeki Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan ev sahibi takım Başakşehir oldu.

İstanbul temsilcisi, 2-0 geriye düştüğü maçta rakibi Antalyaspor'u 5-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

ANTALYASPOR, İLK YARIYI ÖNDE BİTİRDİ

Mücadelede konuk ekip 2 ve41. dakikalarda Larsson'un golleriyle öne geçti. 43. dakikada Figueiredo'nun golü farkı 1'e indirdi. İlk yarı 2-1 tamamlandı.

PIATEK HAT-TRICK YAPTI, BAŞAKŞEHİR KAZANDI

İkinci yarıda oyun üstünlüğünü eline alan ev sahibi, 62. dakikada Deniz Türüç ile skoru eşitledi. 64, 72 ve 80. dakikalarda sahneye ise Piatek çıktı.

Oyuna sonradan giren Polonyalı oyuncu, yaptığı hat-trickle takımını galibiyete taşıdı.

Başakşehir, Antalyaspor'u 5-2 mağlup etti.

BAŞAKŞEHİR, PUANINI 7 YAPTI

Bu sonuçla turuncu-lacivertliler puanını 7'ye yükseltti. Antalyaspor ise 4 puanda kaldı.

Süper Lig'e verilen milli aranın sonrasında Başakşehir, Bodrum FK deplasmanına konuk olacak. Antalyaspor ise Adana Demirspor'u ağırlayacak.