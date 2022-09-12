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    Başakşehir'den paylaşım: Dolmabahçe hatırası

    Başakşehir'den paylaşım: Dolmabahçe hatırası

    Süper Lig'in 6.haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Başakşehir'den maç sonunda soyunma odasından fotoğraflı paylaşım geldi.
    • 12.09.2022 - 21:44
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 21:58
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    Süper Lig'in 6.haftasında Beşiktaş ve Başakşehir karşı karşıya geldi. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Başakşehir Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek 3 paunı hanesine yazdırdı.

    Traore'nin golü galibiyeti getirdi

    Karşılaşmanın 71.dakikasında yeni transfer Bertrand Traore, Philippe Keny'nin pasında kaleci Emre Bilgin'i geçerek skoru 1-0 yaptı ve takımına galibiyeti getirdi.

    Başakşehir den paylaşım: Dolmabahçe hatırası #1

    Başakşehir'den Beşiktaş'a gönderme

    Maç sonunda ise Başakşehir sosyal medya hesaplarından paylaşım geldi. Turuncu-lacivertliler, soyunma odasında çekilmiş olan galibiyet fotoğrafını 'Dolmabahçe hatırası' açıklamasıyla paylaştı.

    Başakşehir den paylaşım: Dolmabahçe hatırası #2


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