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- Başakşehir'den paylaşım: Dolmabahçe hatırası
Başakşehir'den paylaşım: Dolmabahçe hatırası
Süper Lig'in 6.haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Başakşehir'den maç sonunda soyunma odasından fotoğraflı paylaşım geldi.
- 12.09.2022 - 21:44
- Güncelleme : 12.09.2022 - 21:58
Süper Lig'in 6.haftasında Beşiktaş ve Başakşehir karşı karşıya geldi. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Başakşehir Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek 3 paunı hanesine yazdırdı.
Traore'nin golü galibiyeti getirdi
Karşılaşmanın 71.dakikasında yeni transfer Bertrand Traore, Philippe Keny'nin pasında kaleci Emre Bilgin'i geçerek skoru 1-0 yaptı ve takımına galibiyeti getirdi.
Başakşehir'den Beşiktaş'a gönderme
Maç sonunda ise Başakşehir sosyal medya hesaplarından paylaşım geldi. Turuncu-lacivertliler, soyunma odasında çekilmiş olan galibiyet fotoğrafını 'Dolmabahçe hatırası' açıklamasıyla paylaştı.