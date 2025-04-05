Başakşehir'e Konyaspor karşısında tek gol yetti

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Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir ile Recep Uçar'ın çalıştırdığı Konyaspor karşı karşıya geldi.

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan, 1-0'lık skorla ev sahibi takım Başakşehir oldu.

GALİBİYET GOLÜ PIATEK'TEN

Başakşehir'e galibiyeti getiren golü, 71. dakikada penaltıdan Krzysztof Piatek attı.

BAŞAKŞEHİR, ART ARDA İKİNCİ KEZ KAZANDI

Başakşehir, bu galibiyetle birlikte ligde arka arkaya ikinci galibiyetini elde etti. Konyaspor, ligde iki maç sonra mağlubiyet yaşadı.

KONYASPOR 34 PUANDA KALDI

Bu sonucun ardından Başakşehir, ligde 42 puana yükseldi. Konyaspor, 34 puanda kaldı.

BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ BEŞİKTAŞ

Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Konyaspor, ligin gelecek haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek.