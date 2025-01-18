Başakşehir'e Rizespor'u iki golle geçti

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Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir ile İlhan Palut'un çalıştırdığı Rizespor karşı karşıya geldi.

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi takım Başakşehir oldu.

BAŞAKŞEHİR, İKİ GOLLE KAZANDI

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri; 21. dakikada penaltıdan Joao Figueiredo, 90+11. dakikada ise Ömer Ali Şahiner kaydetti.

SÜPER LİG'DE İLK KEZ KAÇIRDI

Rachid Ghezzal, Rizespor'un 80. dakikada kazandığı penaltıyı gole çeviremedi. Cezayirli oyuncu, Süper Lig kariyerinde ilk kez penaltı kaçırdı.

BAŞAKŞEHİR'DE SAKATLIK

Başakşehir'de sakatlanan Hamza Güreler oyuna devam edemedi. Genç oyuncu 42. dakikada yerini Lucas Lima'ya bıraktı.

RİZESPOR, SON 5 MAÇTA 1 KEZ KAZANDI

Çağdaş Atan'ın öğrencileri, Galatasaray mağlubiyeti sonrası moral buldu. Rizespor ise son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

BAŞAKŞEHİR, PUANINI 29'A ÇIKARDI

Bu sonun ardından Başakşehir puanını 29'a çıkardı. Rizespor ise 24 puanda kaldı.

Karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da izledi.

Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Alanyaspor ile karşılaşacak. Rizespor ise Adana Demirspor'u ağırlayacak.