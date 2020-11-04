Başakşehir'e yenilen Manchester United sosyal medyanın dilinde

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Manchester United'ı 2-1 yenen Başakşehir'de tarihi maçın yankıları sosyal medyada da devam ediyor. Futbolseverler İngiliz devini Kings karakteriyle ti'ye aldı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, Manchester United maçında adeta tarih yazdı.

Güçlü rakibini Fatih Terim Stadyumu'nda 2-1 mağlup eden Boz Baykuşlar sosyal medyanın da gündemine oturdu.

MANCHESTER UNITED SOSYAL MEDYANIN DİLİNDE

İyi bir oyunla Kırmızı Şeytanlar'ı alt etmeyi başaran turuncu-lacivertliler unutulmaz bir sonuçla sahadan ayrılırken, Manchester United'lı futbolcular ise tarihi hezimetin şokunu yaşadı.

Maç sonrasında sosyal medyada ise Fenerbahçe'nin sezon öncesi oynadığı The Land of Legends Cup'taki kupa törenine damga vuran efsanevi karakter Kings'i paylaşan futbolseverler "Başakşehir karşısında Kırmızı Şeytanlar" notunu paylaşarak İngiliz devini ti'ye aldı.

MANCHESTER UNITED'IN TÜRK TAKIMILARINA KARŞI HEZİMETLERİ

4 Kasım 2020 | Başakşehir 2-1 Manchester United

3 Kasım 2016 | Fenerbahçe 2-1 Manchester United

20 Kasım 2012 | Galatasaray 1-0 Manchester United

25 Kasım 2009 | Manchester United 0-1 Beşiktaş

7 Aralık 2004 | Fenerbahçe 3-0 Manchester United

30 Ekim 1996 | Manchester United 0-1 Fenerbahçe