- Haberler
- Futbol Haberleri
- Başakşehir'i yenen Beşiktaş, kupada finale yükseldi
Başakşehir'i yenen Beşiktaş, kupada finale yükseldi
Beşiktaş, Süper Lig'de geçtiğimiz 3-2 mağlup ettiği Başakşehir'i, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde aynı skorla yendi. Siyah-beyazlılar bu sonuçla finale yükseldi.
- Haber Merkezi
- 16.03.2021 - 23:25
- Güncelleme : 16.03.2021 - 23:28
Beşiktaş, Süper Lig'de geçtiğimiz 3-2 mağlup ettiği Başakşehir'i, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde aynı skorla yendi. Siyah-beyazlılar bu sonuçla finale yükseldi.
Ayrıntılar gelecek...