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    Başakşehir'i yenen Beşiktaş, kupada finale yükseldi

    Başakşehir'i yenen Beşiktaş, kupada finale yükseldi

    Beşiktaş, Süper Lig'de geçtiğimiz 3-2 mağlup ettiği Başakşehir'i, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde aynı skorla yendi. Siyah-beyazlılar bu sonuçla finale yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2021 - 23:25
    • Güncelleme : 16.03.2021 - 23:28
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    Beşiktaş, Süper Lig'de geçtiğimiz 3-2 mağlup ettiği Başakşehir'i, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde aynı skorla yendi. Siyah-beyazlılar bu sonuçla finale yükseldi.

    Ayrıntılar gelecek...

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