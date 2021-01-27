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    Başakşehir’i yenen Trabzonspor, Süper Kupa’yı kazandı

    Başakşehir’i yenen Trabzonspor, Süper Kupa’yı kazandı

    Süper Kupa finalinde Başakşehir ile karşılaşan Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak kupayı evine götürdü.
    • Haber Merkezi
    • 27.01.2021 - 22:55
    • Güncelleme : 27.01.2021 - 22:58
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    Süper Kupa finalinde Başakşehir ile karşılaşan Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak kupayı evine götürdü.

    Geçen sezon Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor, TFF Süper Kupa maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi.

    KUPAYI GETİREN GOLLER DJANİNY VE EKUBAN'DAN

    Trabzonspor'un golleri 47'de Djaniny ve 85'te Ekuban'dan gelirken, Başakşehir'in tek golünü 58'de penaltıdan Demba Ba kaydetti.

    Başakşehir, 73. 'dakikada Epureanu'nun gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

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