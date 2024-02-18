Başakşehir'in anlaştığı Şeyh Mansur'un rekorlarla dolu City kariyeri Başakşehir, bünyesinde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'yi de barındıran City Football Group ile iş birliği anlaşması yaptı. Mansur bin Zayid en-Nehyan'ın öncülüğündeki City Football Group'u yakından tanıyalım...

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Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, İngiltere'den Manchester City, İspanya'dan Girona, İtalya'dan Palermo’yu ve birçok ülkede futbol takımlarını bünyesinden barındıran City Football Group ile futbol odaklı iş birliği anlaşması imzalandığını açıkladı.

Yapılan anlaşma neticesinde, büyümeyi ve başarıyı hedefleyen Başakşehir’e uzun dönemli futbol stratejisi, oyuncu tarama, transfer ve süreçlerin eğitimlerini de kapsayan çeşitli futbol projelerinde danışmanlık verileceği bildirildi.

CFG aynı zamanda oyuncu transfer stratejileri, akademi gelişimi ve veriye dayalı içgörülerin kullanımı konusundaki en iyi uygulamaları ile İstanbul ekibine uzun dönemli planlama ve sürdürülebilirlik konularına odaklanan yönlendirmeler sağlayacağı ifade edildi.

Başakşehir'in iş birliği futbolseverleri heyecanlandırdı

Gerçekleşen bu anlaşmayla birlikte ise Başakşehir, Süper Lig'de daha da iddialı olduğunu kanıtlarken ortaya çıkan işbirliği Türk futbolseverlerleri bir hayli heyecanlandırdı.

2008 yılında Manchester City'i alarak sıradan bir İngiliz takımını Premier Lig'in en önemli ekipleri arasına getiren Mansur bin Zayid en-Nehyan'ın City Football Group'u kurma sürecini hep birlikte inceleyelim.

Mayıs 2013'te kuruldu

City Football Group CFG ailesi bünyesinde 5 kıtada 13 futbol kulübüyle Dünya'nın önde gelen futbol kulüpleri sahibi ve işletmecisidir.

Mayıs 2013'te kurulan CFG yaklaşımı, her kulübün taraftarları ve topluluğu için özgün kalmasını, eğlendiren bir futbol oynamasını ve Dünya'nın en iyi uzmanlığını saha içinde ve saha dışında uygulayan küresel bir organizasyonun parçası olmanın avantajlarından faydalanmasını sağlar.

13 kulübü bünyesinde bulunduruyor

Manchester City FC, New York City FC, Melbourne City FC, Yokohama F. Marinos, Montevideo City Torque, Girona FC, Sichuan Jiuniu FC, Mumbai City FC, Lommel SK, ESTAC, Palermo FC, Bahia, and partner kulüp Bolívar City Football Group bünyesinde yer almaktadır.

CFG'nin çoğunluk hissesi tamamen Majesteleri Şeyh Mansour bin Zayed'e ait olan Newton Investment and Development LLC'ye aittir ve önemli bir azınlık hissesi ABD merkezli küresel teknoloji yatırım şirketi Silver Lake'e (%18,16) aittir.

Kupalara ambargo koydu

Bu başarılı projenin başında yer alan Mansur için dönüm noktası Manchester City oldu.

Tarihi boyunca ezeli rakibi Manchester United'ın gölgesinde kalan City, Mansur'un kulübü satın almasıyla birlikte kupalara ambargo koymayı başardı.

19 kupa kazandı

Birleşik Arap Emirlikli iş insanın başkanlığa gelmesiyle birlikte 19 kez kupa sevinci yaşadı.

Manchester City, bu süreçte 7 Premier Lig, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 3 FA Cup ve 6 Lig Kupası kazandı.

2008'den bu yana Manchester City ile sayısız başarı yakalayan Mansur, birçok yıldızı da kadrosuna kattı.

İngiliz ekibi, bu dönemde yüksek bonservis ödemeleri yaparken, başarılı oyuncu satışlarına da imza attı.

Manchester City'ye rekorla gelenler

1. Jack Grealish - Aston Villa - 117.5 milyon euro

2. Josko Gvardiol - Leipzig - 90 milyon euro

3. Kevin de Bruyne - Wolfsburg - 76 milyon euro

4. Ruben Dias - Benfica - 71.6 milyon euro

5. Rodri - Atletico Madrid - 70 milyon euro

6. Riyad Mahrez - Leicester City - 67.8 milyon euro

7. Joao Cancelo - Juventus - 65 milyon euro

8. Aymeric Laporte - Athletic Bilbao - 65 milyon euro

9. Raheem Sterling - Liverpool - 63.7 milyon euro

10. Matheus Nunes - Wolverhampton 62 milyon euro

Manchester City'den rekorla ayrılanlar

1. Raheem Sterling - Chelsea - 56.2 milyon euro

2. Ferran Torres - Barcelona 55 milyon euro

3. Gabriel Jesus - Arsenal - 52.2 milyon euro

4. Leroy Sane - Bayern Münih - 49 milyon euro

5. Cole Palmer - Chelsea - 47 milyon euro

6. Danilo - Juventus - 37 milyon euro

7. Oleksandr Zinchenko - Arsenal - 35 milyon euro

8. Riyad Mahrez - Al Ahli - 35 milyon euro

9. Alvaro Negredo - Valencia - 28 milyon euro

10. Kelechi Iheanacho - Leicester City - 27.7 milyon euro