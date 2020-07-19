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- Başakşehir'in düşük maliyetli şampiyon kadrosu
Başakşehir'in düşük maliyetli şampiyon kadrosu
- Haber Merkezi
- 19.07.2020 - 20:56
Trabzonspor'u geçerek şampiyonluğa ulaşan Başakşehir'de yönetimin kurduğu kadro takdir topluyor.
SADECE 4 FUTBOLCU İÇİN BONSERVİS ÖDEDİ
İlk 11'de oynayan futbolcuların bir çoğunu bedelsiz olarak kadrosuna katan İstanbul ekibi, sadece 4 isim için bonservis bedeli ödedi.
Mert Günok, Epureanu, Skrtel, Clichy, Aleksic ve Demba Ba'yı bedelsiz olarak transfer eden Başakşehir, Çaiçara'yı 3 milyon euro, İrfan Can'ı 1.6 milyon euro, Crivelli'yi 2.7 milyon euro, Visca'yı ise 400 bin euroya transfer etti. Kaptan Mahmut Tekdemir ise altyapı ürünü.
Milyon eurolar harcayarak sezona büyük umutlarla giren 4 büyükler ise kupayı turuncu-lacivertlilere kaptırdı.
Mert Günok - Bedelsiz
Epureanu - Bedelsiz
Skrtel - Bedelsiz
Clichy - Bedelsiz
Caiçara - 3 milyon euro
Mahmut - Altyapı
İrfan Can - 1.6 milyon euro
Visca - 400 bin euro
Aleksic - Bedelsiz
Crivelli - 2.7 milyon euro
Demba Ba - Bedelsiz