Başakşehir'in düşük maliyetli şampiyon kadrosu

İlk 11'de oynayan 6 ismi bedelsiz olarak kadrosuna katan, birini de altyapıdan çıkaran Başakşehir, sadece 4 futbolcu için uygun miktarda bonservis bedeli ödedi.

Trabzonspor'u geçerek şampiyonluğa ulaşan Başakşehir'de yönetimin kurduğu kadro takdir topluyor.

SADECE 4 FUTBOLCU İÇİN BONSERVİS ÖDEDİ

İlk 11'de oynayan futbolcuların bir çoğunu bedelsiz olarak kadrosuna katan İstanbul ekibi, sadece 4 isim için bonservis bedeli ödedi.

Mert Günok, Epureanu, Skrtel, Clichy, Aleksic ve Demba Ba'yı bedelsiz olarak transfer eden Başakşehir, Çaiçara'yı 3 milyon euro, İrfan Can'ı 1.6 milyon euro, Crivelli'yi 2.7 milyon euro, Visca'yı ise 400 bin euroya transfer etti. Kaptan Mahmut Tekdemir ise altyapı ürünü.

Milyon eurolar harcayarak sezona büyük umutlarla giren 4 büyükler ise kupayı turuncu-lacivertlilere kaptırdı.

Mert Günok - Bedelsiz

Epureanu - Bedelsiz

Skrtel - Bedelsiz

Clichy - Bedelsiz

Caiçara - 3 milyon euro

Mahmut - Altyapı

İrfan Can - 1.6 milyon euro

Visca - 400 bin euro

Aleksic - Bedelsiz

Crivelli - 2.7 milyon euro

Demba Ba - Bedelsiz



