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    Başakşehir'in düşük maliyetli şampiyon kadrosu

    Başakşehir'in düşük maliyetli şampiyon kadrosu

    İlk 11'de oynayan 6 ismi bedelsiz olarak kadrosuna katan, birini de altyapıdan çıkaran Başakşehir, sadece 4 futbolcu için uygun miktarda bonservis bedeli ödedi.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2020 - 20:56
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    Başakşehir'in düşük maliyetli şampiyon kadrosu

    Trabzonspor'u geçerek şampiyonluğa ulaşan Başakşehir'de yönetimin kurduğu kadro takdir topluyor.

    SADECE 4 FUTBOLCU İÇİN BONSERVİS ÖDEDİ

    İlk 11'de oynayan futbolcuların bir çoğunu bedelsiz olarak kadrosuna katan İstanbul ekibi, sadece 4 isim için bonservis bedeli ödedi.

    Mert Günok, Epureanu, Skrtel, Clichy, Aleksic ve Demba Ba'yı bedelsiz olarak transfer eden Başakşehir, Çaiçara'yı 3 milyon euro, İrfan Can'ı 1.6 milyon euro, Crivelli'yi 2.7 milyon euro, Visca'yı ise 400 bin euroya transfer etti. Kaptan Mahmut Tekdemir ise altyapı ürünü.

    Milyon eurolar harcayarak sezona büyük umutlarla giren 4 büyükler ise kupayı turuncu-lacivertlilere kaptırdı.

    Mert Günok - Bedelsiz
    Epureanu - Bedelsiz
    Skrtel - Bedelsiz
    Clichy - Bedelsiz
    Caiçara - 3 milyon euro
    Mahmut - Altyapı
    İrfan Can - 1.6 milyon euro
    Visca - 400 bin euro
    Aleksic - Bedelsiz
    Crivelli - 2.7 milyon euro
    Demba Ba - Bedelsiz

    Başakşehir'in düşük maliyetli şampiyon kadrosu #1

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