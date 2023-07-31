Başakşehir'in genç futbolcusu bıçaklandı Başakşehir'in altyapısında oynayan Ömer Faruk Kayaca, tartışma yaşadığı bir grup genç tarafından bıçaklandı.

Güngören'de, Başakşehir Futbol Kulübü'nün alt yapısında oynayan 15 yaşındaki Ömer Faruk Kayaca, parkta tartışma yaşadığı kişiler tarafından bir gün sonra bıçaklı saldırıya uğradı.

Olay, 28 Temmuz Cuma günü saat 22.30 sıralarında Güngören, 15 Temmuz Parkı'nda bulunan bir kafede meydana geldi.

Bir grupla tartışma yaşandı

İddiaya göre, olaydan bir gün önce aynı parkta oturan Ömer Faruk Kayaca (15) ve 2 arkadaşı, karşılaştığı bir grup genç ile tartışma yaşadı.

Kız arkadaşlarıyla parkta bulunan grup, Ömer Faruk Kayaca ve arkadaşlarıyla 'yan bakma' bahanesiyle tartıştı. Yaşanan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Bekçilerin müdahalesiyle taraflar ayrılarak evlerine dağıldı.

Bir gün sonra yine aynı arkadaşlarıyla parktaki kafeye giden Kayaca'nın yanına tartıştığı kişiler geldi. Yaklaşık 15 kişilik grup, Ömer Faruk Kayaca'ya bıçakla saldırarak yaraladı.

Saldırganlar olay yerinden hızla kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çalışma başlattı

Vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olan Kayaca, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, saldırıya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Anne ve babasını 2 yıl önce koronavirüs nedeniyle kaybettiği öğrenilen futbolcu Ömer Faruk Kayaca'nın, hastanedeki yaşam savaşı sürüyor.

Kayaca'nın tek dayanağı olan babaannesi Aysel Kayaca, emniyet güçlerine seslenerek torununa saldıranların bir an önce bulunmasını ve adalete teslim edilmesini istedi.