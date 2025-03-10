Başakşehir'in golcüsü Piatek'ten Real Madrid itirafı

Başakşehir'in Polonyalı santrforu Krzysztof Piatek, bu sezon attığı gollerle adından sıkça söz ettiren isimlerden biri oldu.

Süper Lig'de çıktığı 24 maçta 18 kez ağları sarsan Polonyalı golcü, gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor.

"REAL MADRİD'İN BENİ İZLEDİĞİNİ BİLİYORDUM"

Piatek son olarak kariyeriyle ilgili ülkesinin basınından Meczyki.pl'ye açıklamalarda bulundu.

Piatek, Real Madrid'in kendisini takip ettiğini ancak transfer sürecinin belirsizliği ve Milan yönetiminin tepkisi nedeniyle geri adım attığını söyledi.

"MİLAN, ÇEVREMDEKİLERİN REAL'LE KONUŞMASINA RAHATSIZ OLDU"

Piatek konuyla ilgili şunları söyledi:

"AC Milan'da ikinci yıl da gol atmaya devam edersem Real Madrid'in beni ya da Jovic'i alacağı bir durum vardı. Gözlemcilerin beni izlediğini ve AC Milan'dan benim hakkımda bilgi topladıklarını biliyordum. Yöneticiler Leonardo ve Maldini ile bir toplantı yaptım. Çevremdekilerin Real'le konuşmasına ve konuyu gündeme getirmeye çalışmasına biraz kızmışlardı. Bunun uygunsuz olduğunu düşündüler çünkü zaten Milan gibi büyük bir kulüpte oynuyordum. Geri çekildim çünkü bu konuda hiçbir şey bilmiyordum. Bir ilgi olduğunu biliyordum ama bu 50/50 meselesiydi: Real Madrid birini ister ya da istemez."