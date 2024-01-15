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Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev'den skandal paylaşım

Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev'den skandal paylaşım Antalyaspor forması giyen Sagiv Jehezkel attığı gol sonrası skandal bir sevince imza atarken, Başakşehir forması giyen Eden Karzev'den de İsrail'i destekleyen bir paylaşım geldi. İşte detaylar...