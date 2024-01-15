Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev'den skandal paylaşım

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam ettiği dönemde, Antalyasporlu futbolcu Sagiv Jehezkel'den skandal bir sevinç geldi.
Antalyaspor ile Trabzonspor arasındaki maçta fileleri havalandıran Sagiv Jehezkel, gol sonrası sevincinde kolundaki bandajında skandal bir mesajı işaret etti.
Sagiv Jehezkel, Trabzonspor'a attığı golden sonra bilekliğine yazdığı "7 Ekim ve 100 gün" yazılı mesajla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına destek verdi. İsrailli futbolcunun bilekliğinde yıldız sembolü de yer aldı.
Jehezkel'in ifadesi alındı
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, futbolcu Sagiv Jehezkel'i gözaltına aldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Jehezkel'in, tercüman vasıtasıyla ifadesinin ardından sabah erken saatlerde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Başakşehirli Karzev'den de skandal paylaşım
Jehezkel'in bu hareketi sonrası bir skandal da Başakşehir'de oynayan Eden Karzev'den geldi.
Karzev de Jehezkel'e benzer şekilde '100 gün' ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımı alıntıladı, sosyal medya hesabından paylaşarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına destek verdi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış