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    Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi geliri: 30 milyon euro

    Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi geliri: 30 milyon euro

    Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesiyle birlikte Devler Ligi'ndeki tek temsilcimiz olacak olan Başakşehir, siyah-beyazlıların da alması gereken geliri kasasına koyacak.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2020 - 10:12
    • Güncelleme : 26.08.2020 - 10:12
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    Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi geliri: 30 milyon euro

    Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme karşılaşmasında PAOK'a 3-1 yenilerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Beşiktaş büyük bir gelirden de oldu.

    30 MİLYON EURO GELİR

    Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazanan Başakşehir, siyah-beyazlıların elenmesinin ardından katılım ve yayın gelirleriyle birlikte kasasına 30 milyon euro gibi bir para koyacak.

    Başakşehir'in geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nden kazandığı rakam yaklaşık 115 milyon lirayı bulmuştu.

    Başakşehir in Şampiyonlar Ligi geliri: 30 milyon euro #1

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