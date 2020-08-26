Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi geliri: 30 milyon euro

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesiyle birlikte Devler Ligi'ndeki tek temsilcimiz olacak olan Başakşehir, siyah-beyazlıların da alması gereken geliri kasasına koyacak.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme karşılaşmasında PAOK'a 3-1 yenilerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Beşiktaş büyük bir gelirden de oldu.

30 MİLYON EURO GELİR

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazanan Başakşehir, siyah-beyazlıların elenmesinin ardından katılım ve yayın gelirleriyle birlikte kasasına 30 milyon euro gibi bir para koyacak.

Başakşehir'in geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nden kazandığı rakam yaklaşık 115 milyon lirayı bulmuştu.