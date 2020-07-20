Süper Lig şampiyonu Başakşehir'in futbolcuları ve teknik direktörü Okan Buruk basın toplantısında şampiyonluğu kutladı.

Başakşehir Süper Lig'deki ilk şampiyonluğuna bu sezon kavuştu. Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor'u evinde ağırlayan Başakşehir, 1-0'lık skorla galip geldi.

Trabzonspor'un kendi evinde Konyaspor'a 3-4 kaybetmesiyle, şampiyonluğunu ilan etti.

BASIN TOPLANTISINDA ŞAMPİYONLUĞU KUTLADILAR

Takımın şampiyon olmasıyla taraftarlar ve futbolcular, şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Başakşehirli futbolcular Okan Buruk'un basın toplantısında salona gelerek çoşkulu bir kutlamayla şampiyonluk sevinci yaşadılar.

Şampiyonluk sevincini basın toplantısında yaşayan Başakşehirli futbolcular, teknik direktör Okan Buruk'u sırılsıklam ettiler.

Başakşehirli futbolcuların şampiyonluk kutlamaları VİDEO



"MAÇ DEVAM EDERKEN ŞAMPİYONLUĞU İLAN ETMİŞ OLDUK"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Buruk, "Maçın zor olacağını söyledim, ikinci gol şansı geldi ama ikinci golü bulamadık.

Maç devam ederken diğer taraftan bizim maçın durmasından dolayı diğer maçın sonucu geldi. Maç devam ederken şampiyonluğu ilan etmiş olduk. Saha içinde son 20 dakikalık bölümde daha sakin kalmamızı sağladı.

Sezon başından beri fedakarca çalışan en başta oyuncularımızı, kendi ekibimi, personelimizi, tesisimizdeki çalışanları, başkanımızı, yönetim kurulumuzu tebrik ediyorum, bizim için önemli fedakarlıklar yaptılar. Mutlu olmamızı sağladılar." ifadelerini kullandı.



Buruk, basın toplantısında, takımın önceki teknik direktörü Abdullah Avcı ile turuncu-lacivertli takıma emek veren oyuncular Emre Belözoğlu, Napoleoni, Mossoro ve diğer isimlere de teşekkür etti.



Okan Buruk son olarak hedeflerinin Avrupa'da da başarı olduğunu sözlerine ekledi.