Başakşehirli Joao Figueiredo, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gördü Fenerbahçe'nin Başakşehir'e konuk olduğu maçın ilk yarısının son dakikalarında üst üste iki farklı pozisyonda sarı kart gören Joao Figueiredo, oyun dışında kaldı.

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Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Başakşehir ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.

Başakşehir'in ev sahipliğinde Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında bir kırmızı kart çıktı.

Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Başakşehir'de Joao Figueiredo, ilk yarının son dakikalarında iki ayrı pozisyonda gördüğü kartlarla takımını 10 kişi bıraktı.

Art arda kartlar gördü

Dakikalar 45'i gösterdiğinde Figueiredo, faul düdüğünün ardından topa vurduğu için sarı kart gördü.

Bu pozisyondan 1.5 dakika sonra ise forvet oyuncusu, Serdar Aziz'e yaptığı faulün ardından ikinci sarıyı gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)