Başakşehirli Junior Caiçara ameliyat oldu

Başakşehirli Junior Caiçara ameliyat oldu

Leipzig maçında aşil tendonu kopan turuncu-lacivertli futbolcu Junior Caiçara ameliyat edildi.

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile oynadığı maçta aşil tendonu kopan turuncu-lacivertli futbolcu Junior Caiçara ameliyat edildi.

BAŞKAN GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ ZİYARET ETTİ

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Caiçara'nın, Şampiyonlar Ligi'nde 20 Ekim Salı günü oynanan Leipzig maçı sırasında meydana gelen Aşil tendonu kopması nedeniyle bir operasyona tabi tutulduğu bildirildi.

Kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ, asbaşkan Mesut Altan, kulübün üst yöneticisi Mustafa Eröğüt ve teknik direktör Okan Buruk'un Brezilyalı futbolcuyu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunduğu kaydedildi.



