Başakşehirlilerin şampiyonluk kutlamaları

Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor'u 1-0 mağlup eden Başakşehir şampiyonluğunu ilan etti. İstanbul ekibinin taraftarları ise kutlamalara başladı.

Süper Lig'de uzun yıllardır şampiyonluk yarışının içinde olan Başakşehir, bu sezona kadar hep son haftalarda havlu atarak şampiyonluğu kaptırıyordu.

Bu kez teknik direktör Okan Buruk önderliğinde aynı hataya düşmeyen İstanbul ekibi, Kayserispor'u evinde 1-0 mağlup ederek ligin bitimine bir hafta kala zafere ulaşan taraf oldu.

Başakşehirli taraftarlar şampiyonluğu kutluyor - İZLE

KUTLAMALAR İÇİN SOKAĞA DÖKÜLDÜLER

Şampiyonluğun ardından fazla taraftarı olmadığı bilinen turuncu-lacivertlilerin destekçilerinin ise tahmin edilenden fazla olduğu görüldü.

Başakşehir taraftarları, stadın etrafında toplanarak hep birlikte kutlamalar yapmalarının yanı sıra sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla da takımlarını tebrik etti.