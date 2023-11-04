Başarıların takımı Galatasaray! Kendi rekorunu kırdı Galatasaray, ligin ilk 11 haftası itibarıyla Süper Lig'deki en iyi başlangıcını yaptı ve ligdeki yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı.

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Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 10 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor, Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş, Rizespor ve Kasımpaşa'yı mağlup etti.

Süper Lig'deki son 17 maçında yenilmedi

Galatasaray, ayrıca Süper Lig'deki son 17 maçında yenilmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı. "Cimbom" bu sezon da ligde çıktığı 11 maçın 10'unu kazandı, birinde berabere kaldı.

Galatasaray bu sonuçla puanını 31'e çıkartarak, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-kırmızılı takım, lig tarihinde 11. maçlar itibarıyla en yüksek puana bu sezon ulaştı.