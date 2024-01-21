Basın mensuplarından Marius Sumudica'ya protesto Sivasspor ile Gaziantep FK arasında oynanan maçın ardından basın mensupları, konuk ekibin teknik direktörü Marius Sumudica’nın basın toplantısını protesto ederek salondan ayrıldı.

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İHA

Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda karşılaştığı Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşma sonrasında Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica’nın Sivasspor taraftarına ve futbolcularına yönelik hakareti ve el hareketleri nedeni ile basın mensupları protestoda bulundu.

Basın mensupları toplantıyı terk etti

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısı için salona gelen Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica konuşmasına başlamadan önce, maçtaki durumu anlatan basın mensupları, toplantıyı protesto ederek salondan ayrıldı.

Bunun üzerine Sumudica da şaşkınlığını gizleyemedi.

Neler oldu?

Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından sahada olaylar çıktı. İki takımın futbolcuları ve teknik heyeti arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Arbedede iki takımın teknik direktörü Bülent Uygun ile Maruis Sumudica da yer aldı.

Gerginliğe emniyet güçleri müdahale ederek, iki tarafı yatıştırdı. Takımlar daha sonra polis eşliğinde soyunma odasına girdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)