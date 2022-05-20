Başkan adayı Fuat Çimen: Beşiktaş yönetilemiyor

Beşiktaş'ın başkan adayı Fuat Çimen, yaptığı açıklamada "Ahmet bey daha önceki yönetimlerin devamıydı." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon istediği performansı sergileyemedi.

Diğer yandan siyah-beyazlı ekipte gözler 22-29 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan başkanlık seçimine çevrildi.

Beşiktaş'ta başkan adayı Fuat Çimen, siyah-beyazlı kulübün yönetilemediğini fark ederek başkanlık için yola çıktıklarını belirterek AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Beşiktaş yönetilemiyor"

Kulübün yönetilemediğini vurgulayan Çimen, "2,5 yıl önce Beşiktaş yönetilemiyor fikriyle yola çıktık. 'Beşiktaş Sensin Hareketi' olarak başkan adayıyım. Biz 2 sene öncesinden, bu işler buraya gelmeden 'Beşiktaş yönetilemiyor' diyerek neler yapılır, nasıl çözüm buluruz deyip önce hastalığı tetkik ettik, tedavi yöntemlerini araştırdık bugün de Beşiktaş camiasının karşısına çıktık. Motivasyonumuzun tek bir cümlesi var, Beşiktaş yönetilemiyor." dedi.

"Aklı olan başkan lazım"

Kulübün finansal konuları hakkında açıklama yapan başkan adayı, "Paralı başkan, finansör başkandır. Finansör başkan koyduğu parayı nasıl değer kaybetmeden ya da bu paradan nasıl gelir elde edebilirim diye düşünebilen başkanlardır. Bu tüm kulüpler için geçerli ama finans aklı olan başkan parayı nasıl bulacağını bilir. Paranın kolay bulunmayacağını bildiği için rahat harcayamaz. Kulüplerin paralı başkana değil finans aklı olan başkana ve liyakatli yönetim kuruluna ihtiyacı var. Hukuki ve idari olarak Alman kulüpleri bize çok benzer. Alman kulüplerinde hangi zengin başkan var? Ancak, bir sistem ve finans aklı var. Liyakatle göreve geliyorlar. Bizim de mottomuz akıl, bilim ve liyakat. Bütün yönetim kurulu üyelerimiz kendi alanlarında uzman. İşimizi yapacağız. Finans aklı olan başkan ve yönetim kurulu tüm kulüplere lazım." ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş'ın parası hunharca harcanıyor"

Beşiktaş'ın borcunun hızla arttığının altını çizen Fuat Çimen, "Beşiktaş'ın borcu inanılmaz şekilde artıyor. 2000 senesinde 6 milyon dolar borçtan bugün 450 milyon dolara çıkmış bir borç var. Beşiktaş'ın parası hunharca harcanıyor. Ceyhun Kazancı'ya bir basın toplantısında 'Mayıs'ta kongre var, yeni yönetim gelirse Valerien Ismael ile çalışmak istemezse ne olur?' diye soruldu. 'Küçücük bir tazminatı var' diye cevap verdi. Küçücük bir tazminat 800 bin avro. Bu Ceyhun Bey'in ya da Ahmet Bey'in cebinden çıkacak bir para değil. Bu Beşiktaş'ın kasasının kolaylıkla nasıl açılıp parasının harcandığını gösteren, bizim ne kadar doğru tespit yaptığımızı anlatan bir örnek. Beşiktaş'ın bu kadar borca batırılmaması ve bir yerden döndürülmemesi gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

"Ahmet bey daha önceki yönetimlerin devamıydı"

Ahmet Nur Çebi'yi eleştiren Çimen, "Bütün başkanlar başarılı olmak için yola çıkar. Bir tepkiyi çok yoğun alıyorsanız, haklıysa ve provokasyon olmadığına da eminseniz istifa etmek de bir erdemdir. Ben ve arkadaşlarım böyle bir şeyle karşılaşacağımızı düşünmüyorum. Taraftarlarımız bizi tanıdıkça, yaptıklarımızı gördükçe daha çok teveccüh göstereceklerdir. Yönetimdeki çatlakları görüyoruz. Kendisi iyi ama çevresi kötü diye bir laf vardır. Çevresi kötü olan bir lider zaten lider değildir. Liderin çevresi kötü olamaz. Bu bir savunma değil. Liderin çevresine egemen olması lazım. Ekibini yaparken şu şuranın genel müdürü, şu şuranın patronu, bunun şöyle bağlantıları var diye yönetim kurulu yapılamaz. Yaparsanız bu olur. Çebi'nin iyi bir lider olmadığını düşünüyorum. Ben ve ailem Çebi'ye başkanlığa aday olması için imza verdik ama oy vermedik. Çünkü Ahmet beyin yönetemeyeceğini düşünüyordum. Ahmet bey, bir önceki yönetimin bir parçası, daha önceki yönetimlerin devamıydı." dedi.

"135 milyon dolarlık coin anlaşmamızı yaptık"

Dijital varlıklarla iilgili konuşan başkan adayı, "Kısa, orta ve uzun vadeli projelerimiz var. Dijital varlıklarla ilgili limancılık ve endüstriyel faaliyetleri olan Uzakdoğu kökenli bir firmayla yaptığımız görüşmeler var. Bunlarla bir yıldır görüşmemiz vardı. Bütün değerleri topladığımızda 135 milyon dolarlık coin, token ve bazı dijital varlıkların olduğu prensip ve gizlilik anlaşmamızı yaptık. Stadımızın isim sponsorluğuyla ilgili önemli bir enerji firmasıyla ikili diyaloğumuz sürüyor. Önemli rakamlar konuşuyoruz." açıklamasını yaptı.

"En büyük eksik güven"

Beşiktaş camiasındaki en büyük problemin güven olduğunu kaydeden Çimen, "Beşiktaş yönetimlerindeki, insanlarımızın birbirine karşı en büyük eksiği güven. Biz önce bu güveni tesis edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Dernekler kimsenin tapulu malı değil"

Adaylık başvurusu sürecinde çeşitli engellemelere maruz kaldıklarını belirten başkan adayı, "Marmaris'te bölge dernekleri bizi yemeklerine davet ettiler. Biz de kendimizi anlatacağız. Marmaris'teki yemeğin yapılacağı mekana bizi almamaları, girersek bize servis yapılmaması için telefonlar açılmış. Ben Beşiktaşlıyım, biz Fenerbahçeli miyiz? Biz gençlik zamanımızda kendimizi başka takımlı sananlardan da değiliz. Şu anda mevcut yönetimde böyle bir yönetici var. 2012 yılında Beşiktaş Dergisi'nde kendisi ifade etti. İmza sürecinde de yaşadık böyle sıkıntılar. Bütün derneklere telefonlar açıldı ama 'ağlıyorlar' demesinler diye çok dile getirmedik. 'Üyeleriniz imza verirse öncelikli bileti ve kombineyi unutun' diyorlar. Dernekler kimsenin tapulu malı değil, hepsinin üzerinde Beşiktaşlılar yazıyor. Böyle bir şey benim başkanlığımda asla olmayacak. Eleştirilmezsek ya da denetlenmezsek biz güç zehirlenmesine düşebiliriz. Şu anki durumda bize yaşatılan sıkıntılar da güç zehirlenmesi, Beşiktaş'ı tapulu malı gibi görmeleri. Beşiktaş, Beşiktaşlılarındır, kimsenin malı değildir. Ahmet Bey'e saygı duyuyorum. Nihayetinde Beşiktaş Kulübü'nün başkanıdır. Ahmet Bey'in bu işlere tevessül edeceğini düşünmüyorum. Demek ki bu bir koltuk kaybetme kaygısı değil başka bir kaygı. Bu yaşadıklarımın içinde Ahmet Bey'i bambaşka bir yere koyuyorum. Beşiktaş Kulübü başkanının, ticari hayatını saygıyla bildiğim bir insanın böyle bir şeye tevessül etmeyeceğini, bana ve arkadaşlarıma bu şekilde bir yaklaşımı olmayacağına kendim kadar eminim." dedi.

"Ismael ile çalışmayacağız diyelim"

Valerien Ismael ile seçim öncesi sözleşme imzalanmasını doğru bulmadığını vurgulayan aday, "Valerien Ismael'in sözleşmesinin doğru şekli 8 hafta+1 yıl olmalıydı. Ismael ile çalışmayacağız diyelim, 800 bin avro tazminatı var. Yabancı sportif direktörümüzü belirleyip Ismael ile beraber oturup bir durum değerlendirme yapacağız. Ismael'in 8 haftada 8 galibiyet almasını çok isterdim. Beşiktaşlıyım ben, kaybetmesini asla istemem. Ismael heyecanlı, genç, hiç de fena CV'si yok ama belki hoca bu sistemde çalışmak istemeyecek ve gitmek isteyecek. Gitmek isteyene tazminat ödenmez. Başkanımız, 'Abdullah Avcı kendi gitmek istedi' dedi üstüne para ödedik. Meğer biz göndermişiz. Ismael gitmek isterse para ödememiz söz konusu olmaz. Gördüğüm kadarıyla karakterli ve ilkeli bir adam. Bu özelliğini beğeniyorum." diye konuştu.

"Beşiktaş'ın menfaatleri neyse onu yapacağız"

Seçime katılacak kongre üyelerinin projelerine oy vereceklerini belirten Çimen, "Biz bu seçimi alacağız. Hür iradeli genel kurul üyelerine inanıyoruz. Tepki oyu değil projelerimize oy verecekler. Ahmet Bey, Fikret Bey tepkisiyle geldi, 'hesap soracağım' dedi. Geçmişte içinde olanlardan hesap soramazsınız. Beşiktaş'ın kaybedilen paralarıyla ilgili açılan davalara müdahil oldular, istinafa götürdüler, bazılarını zaman aşımına uğrattılar. Biz Beşiktaş'ın lehine olan, yönetimin önünü tıkadığı, belli davaları açmadığı konularda Beşiktaş'ın menfaatleri neyse onu yapacağız." diyerek sözlerini noktaladı.