Başkan adayının baklavasını yiyen futbolcular kadro dışı kaldı

Bir dönem Süper Lig'de adından söz ettiren Akhisarspor, TFF 3. Lig'e kadar düşerken, son günlerde kulüp içinde yaşananlar akıllara durgunluk veriyor.

Son 3 yıl içinde Süper Lig’den TFF 3’üncü Lig’e kadar gerileyip aylardır idari depremlerle sarsılan Akhisarspor’da, bu kez de baklava krizi patladı.

Geçen hafta başkan adayının elinden baklava yiyen futbolcuların, kadro dışı bırakıldığı iddia edildi.

Başkan adayından kulübe ziyaret

Yaz döneminde yönetimine 2 kez kayyum atanan, Akhisar Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 7 Ağustos’taki kongreyle ilgili 3 Ağustos’ta koyduğu tedbir kararının karşı başvuruyla 5 Ağustos’ta kalkmasıyla geçen pazar günü seçime giden yeşil-siyahlılar yine karıştı.

Kayyum kararıyla 2 kez başkanlıktan alınan Evren Özbey’in, pazar günü tek aday olarak girdiği sürpriz seçimde yeniden başkanlığa geldiği Akhisarspor’da takımla ilgili kriz çıktı.

Kulüpte geçen hafta kongre kararının ertelenmesi sonrası yönetime talip olduğu ortaya çıkan Tuncelili gurbetçi iş insanı Mikail Kaplan, 4 Ağustos Perşembe günü Yılmaz Atabarut Tesisleri’ndeki antrenmanı ziyaret etti.

Baklava yiyenler kadro dışı kaldı

Kaplan ve beraberindekiler, kulüpte kayyum olarak görev yapan eski başkanlardan Halil İbrahim Doğan’ın nezaretinde takıma baklava ikram etti.

5 Ağustos Cuma günü kongre üzerindeki tedbir kararı kalkıp, pazar günü seçim yapılırken göreve dönen Başkan Evren Özbey’in, Kaplan’ın takımla tesislerde bir araya gelmesine tepki gösterip, baklava ikramını kabul eden takımdan Halil Yeral, Gökmen Aydoğdu, Mert Efe Çölbeyi, Enes Tayfun, Yiğit Efe Düztaş, Yusuf Acer ve Oğuzcan Keskin’den kulüp bulmalarını isteyerek kadro dışı bıraktığı iddia edildi.

Kulüpten konuyla ilgili açıklama henüz yapılmadı.