Başkan Ahmet Nur Çebi, Rıza Çalımbay'la bir araya geldi

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bugün siyah-beyazlı takımın başında ilk antrenmanına çıkan Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile bir araya geldi.

Antrenman öncesi bir süre sohbet ettiği Çalımbay’a başarılar dileyen Çebi, ardından siyah-beyazlıların idmanını izledi.

"Son güne kadar destek olacağımı kendisine ilettim"

Rıza Çalımbay’ın camiaya şans getirmesini temenni eden Başkan Çebi, şunları söyledi:

Maalesef şansın yanımızda olmadığı, seçim atmosferi ve olumsuzlukların oyuncularımızı etkilediği bir dönemde, hiçbir koşul öne sürmeden, bu tür konuları takdirimize bırakan hocamıza başarılar diliyor, gelişinin camiamıza şans getirmesini temenni ediyorum. İlk antrenmanında hocamızın yanında olmak istedim. Son güne kadar destek olacağımı kendisine ilettim. Başarıya ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde hocamızın birlik ve beraberliğe katkı vereceğinden şüphem yok. Camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun.