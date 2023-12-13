Başkan da onay verdi! Yusuf Sarı, Süper Lig devine gidiyor Bu sezon Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlı ekip, Adana Demirspor'da forma giyen Yusuf Sarı'yı açıklamak için transfer döneminin başlamasını bekliyor.

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Bir yandan takımda disiplin sağlamaya çalışan, diğer taraftan teknik direktör konusunda değişikliğe gitmesi beklenen Beşiktaş'ta bir başka koldan da transfer gündemi yaşanıyor.

Bu sezon gösterdiği iyi performansla milli takıma seçilen ve adından sıkça söz ettiren Yusuf Sarı ile ilgilenen Beşiktaş'ın, kulübü Adana Demirspor ile 5 milyon euroya anlaştığı ileri sürülmüştü.

Menajeriyle görüşüldü

Bu gelişme sonrası siyah-beyazlı yönetimin, 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Yusuf Sarı'nın menajeriyle de masaya oturulduğu kaydedildi.

Gelen haberlere göre tarafların sıkı bir pazarlık bile yaşanmadan el sıkışıldığı belirtildi.

Murat Sancak da onay vermişti

Adana Demirspor başkanı Murat Sancak da geçtiğimiz günlerde şöyle konuşmuştu:

Devre arasında gidecekler olacak. Ederini bulan her futbolcu, gitmek isterse ve kulüp menfaatine olacaksa niye olmasın.

Siyah-beyazlıların artık devre arası transferde ilk olarak Yusuf Sarı'yı açıklaması bekleniyor.

19 maça çıktı

Bu sezon Adana Demirspor formasıyla 19 resmi maça çıkan Yusuf Sarı, bu karşılaşmalarda 2 gol, 7 asistlik skor katkısı sağladı.