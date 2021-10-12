Başkan futbolculara kızdı: Eşek alsaydım

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu’nun başkanı Şahin Kırbıyık, Uşakspor maçının ardından futbolcularına ağır sözlerle yüklendi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu’nun Başkanı Şahin Kırbıyık, takımının önceki gün Uşakspor ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Verdiğim onca paraya inek alsaydım, memleketime sütünü bedava dağıtsaydım memleketim ihya olurdu. Eşek alsaydım kargo kurardım! Yedikleri, içtikleri haram olsun. Eşek değil, inek değil. Bilin bakalım bu ne!” dedi.

Kırbıyık, bu sözlerin tepki görmesi üzerine yaptığı paylaşımda bu kez şunları yazdı: “Paylaşımımın ahlaki olmadığını söyleyenler bu gücü nereden alıyor? Dolandırıcıların kandırarak iş yapması, benim değil Tarsus halkımın umutlarıyla oynaması... Bu mu ahlaki?”





ERGÜN PENBE AYRILIK KARARI ALMIŞTI

Tarsus İdman Yurdu'nda, geçtiğimiz haftalarda da teknik direktör Ergün Penbe ile yollar ayrılmıştı. Başkan Kırbıyık'ın prim sözleri tartışma yaratırken tecrübeli çalıştırıcıyla yol ayrımına gidilmişti.

Yaptığı yazılı açıklamada Kırbıyık, Tarsus İdman Yurdu'na 2 sezon hizmet eden ve yeni sezon için yeniden anlaşma sağlanan teknik direktör Ergün Penbe'nin görevine, yönetim kurulu kararıyla son verildiğini kaydetti.

Kırbıyık, "Sayın Ergün Penbe'ye bundan sonraki spor yaşantısında başarılar diler, kulübümüze bugüne kadar vermiş olduğu hizmetlerden ötürü teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

TARSUS İDMAN YURDU 11. SIRADA

Öte yandan Tarsus İdman Yurdu, 2. Lig'de 6 maçta aldığı 8 puanla 11. sırada bulunuyor.