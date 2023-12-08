Başkan Hasan Arat'tan Beşiktaşlı futbolculara ziyaret Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte futbolcularla bir araya gelen başkan Hasan Arat, Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisinde başarılar diledi.

DHA

Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi akşamı saat 19.00'da Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Tamamlanan idmanın ardından ise Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Nevzat Demir Tesisleri’nde futbol takımıyla bir araya geldi.

Başkan Hasan Arat, yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı buluşmada; teknik direktör Rıza Çalımbay, teknik ekip ve futbolcularla sohbet etti.

Derbide başarılar diledi

Takıma hitaben bir konuşma yapan Arat, siyah-beyazlılara Fenerbahçe derbisinde başarılar diledi.

Başkan Hasan Arat, daha sonra Nevzat Demir Tesisleri’nde incelemelerde bulundu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)