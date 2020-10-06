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Başkana tokat atan Aziz Yıldırım'a seyirden men cezası

Başkana tokat atan Aziz Yıldırım'a seyirden men cezası

Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım, 6 bin TL adli para ve 1 yıl süre ile spor müsabakalarını seyirden men cezasına çarptırıldı.