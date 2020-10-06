- Haberler
- Futbol Haberleri
- Başkana tokat atan Aziz Yıldırım'a seyirden men cezası
Başkana tokat atan Aziz Yıldırım'a seyirden men cezası
Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım, 6 bin TL adli para ve 1 yıl süre ile spor müsabakalarını seyirden men cezasına çarptırıldı.
- DHA
- 06.10.2020 - 15:53
- Güncelleme : 06.10.2020 - 15:53
Yakındoğu Üniversitesi başkanı Işık Eyigüngör'e fiili saldırıda bulunduğu gerekçesi ile yargılanan Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın cezası belli oldu.
Yakındoğu Üniversitesi ile oynanan kadın basketbol maçında bu kulübün başkanı Işık Eyigüngör'e fiili saldırıda bulunduğu gerekçesi ile yargılanan Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım, 6 bin TL adli para ve 1 yıl süre ile spor müsabakalarını seyirden men cezasına çarptırıldı.
IŞIK EYİGÜNGÖR'E CEZA YOK
Aynı davada Yıldırım'a karşı fiili saldırıda bulunduğu iddiası ile yargılanan Işık Eyigüngör'ün ise beraatine karar verildi.